川普重申接管加薩計畫 約旦國王強烈反對

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普今天強調將巴勒斯坦人遷出加薩（Gaza），並由美國接管這塊飛地的想法，來訪的約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）強烈反對這項計畫。

綜合法新社和路透社報導，阿布杜拉二世會後在社群媒體X表示：「我重申約旦反對讓加薩和約旦河西岸巴勒斯坦人流離失所的堅定立場。這是阿拉伯國家的統一立場。在不讓巴勒斯坦人流離失所的情況下，重建加薩並解決嚴峻的人道主義局勢，應該成為所有人的首要之務。」

不過，他告訴川普，埃及正在制定一項計畫，內容關於中東國家應該如何與川普「合作」，來實現他這項令人震驚的提議。

川普在橢圓形辦公室歡迎約旦國王和王儲胡笙（Crown Prince Hussein），而他在阿布杜拉二世訪問華府前一天表示，如果約旦不接納巴勒斯坦難民，美國可能停止對約旦的援助。

阿布杜拉二世似乎給了川普一點甜頭，他告訴川普：「我們可以馬上做到的事情之一，是收治2000名病情嚴重的癌症兒童。這是有可能的。」

川普回應道，這「確實是個很棒的舉措」，並表示他在約旦國王抵達白宮之前並不知道這一點。

川普說，約旦和埃及終將同意接納流離失所的加薩難民。這兩國都依賴華府的經濟和軍事援助。

川普上週語出驚人，提議由美國「接管」加薩，並且有意將這塊飽受戰爭蹂躪的土地打造成「中東蔚藍海岸」，但前提是將巴勒斯坦人重新安置到其他地方，且沒有讓他們重回家園的計畫，這番言論激怒了阿拉伯世界。

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阿布杜拉二世敦促他保持耐心，還說埃及正在草擬計畫，阿拉伯國家將在利雅德（Riyadh）舉行的會議中進行討論。

阿布杜拉二世說：「我們等埃及前來向總統提出相關構想，不要操之過急。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1140212