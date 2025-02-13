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川普：與蒲亭同意立即展開談判 結束烏克蘭戰爭

2025/2/13 02:01
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普在社群媒體上表示，他今天與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話，雙方同意立即展開談判，結束烏克蘭戰爭。

川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）上寫道：「我剛與俄羅斯總統蒲亭進行漫長且富有成效的通話。我們討論烏克蘭、中東、能源、人工智慧（AI）、美元的力量等各項議題。」

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他指出：「我們同意非常密切地合作，包括訪問彼此的國家。我們也同意讓各自團隊立即展開談判，我們將首先致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），通知他談話情況…。」

克里姆林宮則指稱，蒲亭與川普通話近一個小時半，雙方同意見面。（譯者：陳正健）1140213

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