加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
年後血庫補不回 O型最缺、台中高雄拉警報
首頁 / 國際

詐團聲稱開發泰國新市場 大馬人道組織批魔鬼行徑

2025/2/13 14:26（2/13 14:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
緬甸詐騙集團遭泰國斷電斷網後，仍囂張聲稱要把泰國視為新開發的詐騙市場，作為報復斷電斷網的手段。馬來西亞國際人道主義組織（MHO）華裔社會公關代表胡杰良（Andrew Foo, 中）對此表示，「這是一個魔鬼在挑戰有良知的人」。（馬來西亞國際人道主義組織提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 114年2月13日
緬甸詐騙集團遭泰國斷電斷網後，仍囂張聲稱要把泰國視為新開發的詐騙市場，作為報復斷電斷網的手段。馬來西亞國際人道主義組織（MHO）華裔社會公關代表胡杰良（Andrew Foo, 中）對此表示，「這是一個魔鬼在挑戰有良知的人」。（馬來西亞國際人道主義組織提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 114年2月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃自強吉隆坡13日專電）泰國為打擊詐騙集團，對緬甸邊境地區採取斷電斷網，但詐騙集團囂張聲稱要把泰國視為新開發的詐騙市場，作為遭斷電斷網的報復手段，救援受困「豬仔」的大馬人道組織表示，「這是一個魔鬼在挑戰有良知的人」。

馬來西亞人頻傳遭騙赴緬甸詐騙園區，由於泰國的邊界與緬甸、寮國與柬埔寨接壤，致使泰國成為中轉站。馬來西亞國際人道主義組織（MHO）昨天與大馬受害者家屬數十人赴泰國大使館前集會，希望泰方加強救援受困詐騙園區的大馬人。

MHO華裔社會公關代表胡杰良（Andrew Foo）今天接受中央社專訪表示，MHO從2020年就開始處理遭騙赴詐騙園區當「豬仔」的馬來西亞人事件，迄今雖成功救援近300名大馬人，仍無法透過泰國有效協助，積極進行斷水電與斷網。大馬對遭騙赴詐騙園區的人稱為「豬仔」。

他指出，中國演員王星事件是其中的轉折，泰國擔心重創旅遊業更是關鍵原因，去年2024年中國遊客約有670萬人次造訪泰國，其次即馬來西亞（約490萬人次），觀光客人數龐大，這起事件隨網路不斷發酵致使泰國採取行動，相對迫使中國官方表態剷除米瓦迪（Myawaddy）詐騙園區。

對記者詢及為什麼泰國有能力營救被困在詐騙園區的馬來西亞人，胡杰良分析說，泰國在中國關切之下只打了一通電話，就成功把王星營救脫險，「為什麼其他受困詐騙園區的大馬人無法享有這種待遇？」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說，雖然泰國已對詐騙園區斷電斷網，但詐騙集團仍有柴油發電機，還在春節期間高調舉辦慶祝宴會，囂張聲稱把泰國視為新開發的詐騙市場，作為遭斷電斷網的報復手段，「這是一個魔鬼在挑戰有良知的人」。

中國演員王星1月初遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐騙至緬甸詐騙園區，全案經中泰合力營救讓王星順利獲釋，但重挫泰國形象並衝擊旅遊市場。泰國政府採多項措施盼重建信心，包括中斷和泰國接壤的緬甸邊境部分地區的電力、網路和燃油供應，打擊緬甸境內的詐騙集團。（編輯：田瑞華）1140213

#柬埔寨
#詐騙
#泰國
#馬來西亞
#詐騙集團
#緬甸
#大馬人
#王星
#馬來西亞人
王星
260人從緬甸詐騙園區被釋放 包含7台灣人吸引中國觀光客 泰國總理貝東塔稱有華裔血統
胡杰良
大馬國際人道主義組織：逾99%詐騙集團幕後是中國人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：