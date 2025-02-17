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美俄喬俄烏止戰 澤倫斯基示警蒲亭對波蘭立陶宛野心

2025/2/17 07:45
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（中央社記者石秀娟華盛頓16日專電）美、俄將就俄烏戰爭召開高峰會，烏克蘭未受邀。烏國總統澤倫斯基近日對美媒說，莫斯科盼藉此暫停戰事、再做準備和訓練兵力，烏克蘭未來可能再被俄羅斯入侵，波蘭與立陶宛也有風險。

美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）今天播出主持人維爾克（Kristen Welker）14日在慕尼黑與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的完整訪問，全長約1小時。部分內容日前已釋出。

這個訪問在美國總統川普（Donald Trump）12日分別與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、澤倫斯基通話後進行。川普當時與蒲亭敲定將在沙烏地阿拉伯舉行峰會，協商停火。澤倫斯基在訪問中表示，川普沒有邀他參加。

澤倫斯基在訪問中說，烏克蘭願意與俄羅斯協商。但他非常確定，蒲亭不想要就此就永遠停戰，「（蒲亭）想要不斷向前推進」，野心不只在烏克蘭，「我們相信蒲亭會對北約（北大西洋公約組織，NATO）」 開戰。

他說，烏克蘭已經與夥伴分享情資，俄羅斯正準備在白俄羅斯訓練15萬的兵力，有可能從夏天開始。這就像俄羅斯3年前入侵烏克蘭前就在訓練兵力一樣，波蘭和立陶宛都有風險，「我們必須做好準備，防止它（其他戰事）發生」。

澤倫斯基也說，他的確在12日與川普通話時，他告訴川普不要相信蒲亭。

他認為川普是強者，有機會逼蒲亭進行和平協商，但「不要聽信（蒲亭）關於停火的說法」，蒲亭只是想要藉由協商，讓戰事暫停，讓莫斯科可以再做準備、訓練兵力，蒲亭未來仍會再度試圖侵占烏克蘭。

澤倫斯基在訪問中多次強調，烏克蘭必須有安全保證，這包括美國提供烏克蘭強大的導彈系統，作為預防性措施，而非等俄羅斯入侵後才提供。也包括烏克蘭加入北約、烏克蘭加入歐盟（EU）。他之前也呼籲，希望北約在烏克蘭駐軍。

對於川普與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）不挺烏克蘭加入北約的態度，澤倫斯基說，烏克蘭加入北約，對美國、北約來說都是烏克蘭能以最低成本獲得安全保證的方式。烏克蘭加上北約軍力，可與俄羅斯相抗衡。

川普日前說，希望烏克蘭以稀土礦物換取美國援助。澤倫斯基對此表示，烏克蘭已經準備好與美國共同開採、共同獲利，但同時，烏克蘭也必須獲得美國的安全保證，「如果沒有安全保證，光有經濟條約是行不通的，一切都必須公平」。

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華府和莫斯科正就兩國領導人的高峰會進行準備。澤倫斯基說，沒有烏克蘭的參與，美、俄間只是對話，他和烏克蘭人民不會接受美、俄對烏克蘭作成的決定，「沒有任何世界領袖可以在烏克蘭缺席下與蒲亭達成（烏克蘭的）協議」。

他說，美、歐、俄、烏都必須坐上談判桌。不過，川普的俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）日前說，歐洲不會在烏克蘭和平談判占一席之地。（編輯：張芷瑄）1140217

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