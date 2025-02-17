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英前首相梅傑：美國孤立政策使全球民主陷入險境

2025/2/17 10:31
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（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國前首相梅傑（John Major）警告，隨著美國不再扮演全球領導角色，民主正受到威脅。

梅傑接受英國廣播公司（BBC）訪問時說，美國總統川普的「美國孤立」政策正製造一種權力真空，可能會讓俄羅斯、中國等國家恣意妄為。

1990年至1997年擔任英國首相的梅傑說，自蘇聯解體以來取得的進展正在逆轉，俄羅斯「毫無疑問」很快就會侵略其他地方。

他說，同時不斷滋長的「醜陋民族主義」正造成「非常動盪的時期」。

歐洲領袖正準備明天召開緊急峰會，討論俄羅斯與烏克蘭戰爭問題。

儘管若干人士擔心烏克蘭等歐洲國家被排除在外，美國與俄羅斯官員近日仍將展開和平談判。

梅傑也駁斥美國副總統范斯（JD Vance）近期對歐洲言論自由紀錄的批評，認為范斯更應該指責俄羅斯或中國當局。

梅傑告訴BBC第4電台（Radio 4）「週末全球大事」（The World This Weekend）節目：「一邊向（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）示好，一邊拿言論自由和民主對歐洲說教，這很奇怪。」

「在蒲亭先生治下的俄羅斯，與他意見不同的人不是消失就是身亡，或逃離俄國，或在統計學上異乎尋常地從莫斯科某處高樓窗口墜落。」

梅傑還說，以目前全球情勢看來，可能需要更多國防資金。

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他說，不在其位的人要議論很容易，「我寧可說，我會在我的計畫中充分認知到，我們必須顯著增加國防開支，並在可信的情況下盡快將這件事當作優先要務。」

梅傑近年數度公開談論時政，包括俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭的行動。俄烏戰爭開打後不久，他和另一名前首相布朗（Gordon Brown）連署請願，呼籲將涉嫌犯下戰爭罪的蒲亭送上紐倫堡（Nuremberg）式的審判庭。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140217

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