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新加坡模擬社區電力中斷 消防演習盼強化應災韌性

2025/2/17 11:03（2/17 11:21 更新）
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新加坡適逢「全面防衛日」演習週，多處舉行模擬反恐或電力中斷等行動。圖為全面防衛活動看板。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年2月17日
新加坡適逢「全面防衛日」演習週，多處舉行模擬反恐或電力中斷等行動。圖為全面防衛活動看板。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年2月17日
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（中央社記者吳昇鴻新加坡17日專電）新加坡今年建國60週年，適逢「全面防衛」演習週，多處舉行模擬反恐等行動。今天一處社區舉行消防演習，希望藉此提升群眾和社區應對危機的能力、強化社會韌性。

新加坡「全面防衛日」（Total Defence Day），主要是紀念新加坡在1942年2月15日淪落日軍手中，歷經3年多被日軍占領的日子。新加坡地理位置夾在馬來西亞、印尼等大國之間，向來倚賴自由貿易，並透過海、空及網路與全球緊密連結，自然無可避免會受到全球情勢波及。

為此，新加坡於1984年提出「全民防衛」構想，由軍事防衛、民事防衛、經濟防衛、社會防衛、數位防衛及心理防衛等支柱打造防衛體系，希望加強全民防衛能力。

今年的應變演習於15日至28日在新加坡多個地點舉行，上千個機構、學校及社區、商業團體、政府機構等單位展開不同活動。記者今天一早走訪位於新加坡東部的淡濱尼（Tampines）一帶，「戰備軍人（後備軍人）協會」（SAFRA）正在舉行模擬停電、消防問題等情況。

隨著演習警鈴響起，建築物內的廣播提醒民眾「請維持冷靜，靜候進一步的指示」，工作人員引導民眾走出室外到空曠處集合。一名參與演習的民眾表示，這樣的演習相當重要，能讓普通人知道發生事故時不要驚慌，必須有秩序地跟著指示才能因應危機。

新加坡警察部隊日前首次在小販中心舉行反恐演習，活動目的為提高群眾和社區應對恐怖襲擊的能力。聯合早報報導，馬西嶺小販中心商聯會秘書楊淼坤表示，新加坡向來很安全，以前從未想過會發生這種事，但恐怖襲擊隨時隨地都可能發生。

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新加坡副總理兼貿工部長顏金勇出席全面防衛日相關活動時，重申全面防衛的重要性。他表示，地緣政治競爭將影響區域發展；加薩戰事可能催生極端主義心理、衝擊社會穩定，網絡襲擊也在數位時代形成更大威脅，人們不應將和平與安全視為理所當然。

他說，慶幸新加坡沒有處於戰爭之中，也沒有面臨軍事衝突的危險，儘管如此還是面臨許多風險、不確定性，各種政治社會和經濟力量匯聚試圖阻止全球化，身為一個小國，新加坡必須維持強大、安全和凝聚力，才能團結一致、展現韌性。（編輯：韋樞）1140217

新加坡適逢「全面防衛日」演習週，多處舉行模擬反恐或電力中斷等行動。位在東部的社區17日上午模擬停電、消防問題等情況，希望藉此提升群眾和社區應對危機的能力、強化社會韌性。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年2月17日
新加坡適逢「全面防衛日」演習週，多處舉行模擬反恐或電力中斷等行動。位在東部的社區17日上午模擬停電、消防問題等情況，希望藉此提升群眾和社區應對危機的能力、強化社會韌性。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年2月17日
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