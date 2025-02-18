跟進巴拿馬瓜地馬拉 哥斯大黎加接收美驅逐移民

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（中央社哥斯大黎加聖約瑟17日綜合外電報導）哥斯大黎加今天宣布將接收被美國驅逐出境的其他國家移民，仿傚巴拿馬與瓜地馬拉做法。

法新社報導，哥斯大黎加總統府在聲明中表示：「哥斯大黎加政府同意與美國合作，將200名非法移民遣返回國。」聲明還說：「這些人來自…中亞和印度。」

自美國總統川普1月20日在華府就職以來，哥斯大黎加是中美洲第3個與美國合作遣返被驅逐移民的國家。

聲明指出，首批遭美國驅逐出境者將於19日搭乘商業航班抵達哥斯大黎加，然後將被送往哥斯大黎加與巴拿馬邊境附近的臨時移民照顧中心（Temporary Migrant Care Center）。

聲明特別指出，整個過程將完全由美國政府資助，並接受國際移民組織（International Organization for Migration, IOM）監督。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）最近訪問拉丁美洲時，巴拿馬和瓜地馬拉也曾同意類似安排。

巴拿馬官員表示，首架飛往巴拿馬的遣返航班在上週抵達，機上載有119名來自中國、巴基斯坦、阿富汗等地移民。瓜地馬拉目前則還沒有遣返航班抵達。

美國估計約有1100萬名無證移民，其中大部分來自拉丁美洲。許多人為尋求更好的生活踏上危險旅程，勇敢面對險惡地形、野生動物和犯罪集團。

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然而川普去年競選美國總統時對無證移民採取強硬立場，形容其中一些人是「怪物」和「動物」。

川普上個月上任第1天就宣布美國南部邊境進入國家緊急狀態，並矢言驅逐「數百萬」移民。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1140218