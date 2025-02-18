涉嫌性侵台灣遊客 泰國眾議員清邁警局到案說明

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（中央社記者呂欣憓曼谷18日專電）泰國國會眾議員猜言帕宛涉嫌性侵台灣女遊客，遭到清邁法院發出逮捕令。就在眾議院將開會決定是否同意警方逮捕猜言帕宛前夕，猜言帕宛今天在律師陪同下赴清邁市警局到案說明。

今年1月9日，有台灣女遊客向清邁警方報案，指出遭到泰國人性侵，這名泰國人經警方確認是眾議員眾議院國會議員猜言帕宛（Chaiyamparwaan Manpianjit）。

警方調查後認為台灣女遊客的指證確有其事，因此向清邁地方法院申請對猜言帕宛發出逮捕令，清邁地方法院2月4日猜言帕宛發出逮捕令，但因為猜言帕宛是現任國會議員，現在是眾議院會期中，無法直接逮捕，必須要眾議院的同意，法院因此去函要求國會的同意。

事件被媒體披露之後，猜言帕宛否認性侵之說，主張兩方是情投意合，不過眾議院仍將是否讓警方逮捕猜言帕宛的議案排入20日議程中。就在20日開會前夕，猜言帕宛今天下午1時在律師排同下赴清邁市警局說明。

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他在步入警局之前簡短接受媒體訪問表示他還無法告訴大家任何資訊，一切要等到他和警方會面後再說。

猜言帕宛過去曾是已遭解散的前進黨（Move Forward）的國會議員，2023年11月因為涉及性騷擾醜聞遭前進黨開除，他隨後加入小黨泰進步黨（Thai Progress），得以保住自己的國會議員身分。（編輯：唐佩君）1140218