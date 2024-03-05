外國網紅印度遭性侵 官員發慰問金有媒體拍照惹議

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（中央社記者林行健新德里5日專電）西班牙重機旅遊網紅在印度遭多人性侵案，印度地方政府給予受害者和她的丈夫100萬盧比（約新台幣38萬元）慰問金，但許多網民對於發慰問金有媒體拍照，不以為然。

印度亞洲國際新聞社（ANI）今天在社群網站X貼出一段影片，顯示印度東部加爾克漢德省（Jharkhand）杜姆卡縣（Dumka）的地方官員，向遭侵犯西班牙網紅的丈夫移交一張面額為100萬盧比的支票。

官員說，地方政府正全力提供受害人協助，會儘快審判嫌犯，還受害人公道。

這起性侵案已3人落網，警方正在追查其餘嫌犯的下落。

受害西班牙網紅1日晚上在杜姆卡縣遭7名印度人侵犯。當時她和丈夫正打算騎重機前往尼泊爾，但因天色漸晚決定就地搭帳篷過夜，結果遭歹徒闖入。夫妻2人在過程中遭到毆打。

當地警方於深夜11時許在路邊發現他們，送醫救治。事件引發印度社會震驚與憤怒。

雖然印度地方官員在提供慰問金的過程中表情嚴肅，但許多印度網友批評官員，現場竟有媒體拍照，不尊重受害人的感受；也有網友感慨，外國人受侵犯有問慰金，而本國人有同樣遭遇則被漠視。

另一方面，受害西班牙網紅今天向印度媒體表示，印度人民絕大多數相當善良，在印度旅遊的回憶大多美好，「我不怪罪印度人民，我只是譴責犯案者…謝謝支持我們的印度人，謝謝這裡的政府」。

印度人民黨（BJP）全國發言人普納瓦拉（Shehzad Poonawalla）今天在社群平台X轉貼印度「鑄幣報」（Mint）的報導，在西班牙網紅性侵案發生後不到一天，另一名21歲的印度舞台表演者在同一省的另一個小鎮遭3人性侵，質疑當地執政黨「加爾克漢德解放陣線」（JMM）的治理能力。

去年3月，一名荷蘭女性觀光客在印度果阿省（Goa）一座渡假村，遭渡假村員工意圖侵犯，幸好被人及時發現獲救。

印度國會去年8月在「季風會期」（Monsoon Session）中提出新法案，加嚴懲處性侵犯，新法預定於今年7月生效。（編輯：馮昭）1130305