義總理巴黎峰會表態 反對歐洲維和部隊派駐烏克蘭

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（中央社羅馬18日綜合外電報導）美俄官員就烏克蘭和平進程會晤前夕，歐洲領袖17日在巴黎召開緊急峰會。義大利政府消息人士今天透露，總理梅洛尼在峰會中表態，反對歐洲各國派遣維和部隊至烏克蘭。

法新社引述其他媒體報導指，梅洛尼（Giorgia Meloni）17日在巴黎峰會中表示，若想維護烏克蘭的和平，派兵是「最複雜、也最無效」的方法。消息人士已向法新社證實報導內容。

梅洛尼也在峰會中強調，美國必須參與任何有關烏克蘭與歐洲安全的討論，且這次峰會不應淪為一場「反（美國總統）川普」的聚會。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）17日召集德國、英國、義大利、波蘭、西班牙、荷蘭和丹麥領導人以及歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）代表舉行緊急峰會，以因應華府在烏克蘭政策上的轉變。

據稱領導義國極右翼「兄弟黨」（Brothers of Italy）的梅洛尼會前對於是否出席這場峰會態度猶豫，而且她較傾向召開正式的歐盟會議。梅洛尼的盟友暗示，她可能是歐盟與華府之間的最佳溝通橋樑。

梅洛尼最終仍決定出席峰會部分會議，但會後並未發表任何公開評論。

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另據路透社報導，德國「明星週刊」（Stern）委託民調機構佛爾沙研究中心（Forsa）所做的調查顯示，49%德國民眾支持派遣維和部隊至烏克蘭，44%不贊成，7%受訪者選擇不回答。

民調指出，德國西部各邦有52%民眾支持向烏國派兵，前共產東德的各邦則有65%反對。在極右翼「德國另類選擇黨」（AfD）的支持者中，則有高達83%不贊成派遣維和部隊。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1140218