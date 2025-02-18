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以色列證實：哈瑪斯將再釋放6人質並歸還4具遺體

2025/2/18 23:52
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（中央社耶路撒冷18日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯稍早宣布，22日釋放6名遭到扣押在加薩走廊的生還人質之前，20日將會先歸還4具人質遺體，以色列證實這項消息。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室在聲明中指出，以色列和哈瑪斯（Hamas）在埃及首都開羅進行間接談判期間，「達成預定第一階段停火期間釋放的6名人質將於22日獲釋」。聲明並表示，哈瑪斯20日將會歸還4具人質遺體，下週還會再歸還另外4具。

哈瑪斯於2023年10月7日突襲以色列，引爆以、哈長達15個月戰鬥，雙方達成脆弱的停火協議已於1月19日生效。

根據協議，哈瑪斯於停火第一階段將釋放33名以色列人質，截至目前已有19人獲釋，換取以方釋放逾1000名巴勒斯坦囚犯。以色列表示，其餘14名人質當中有8人已經死亡。

在停火協議範圍之外，自從2023年哈瑪斯發動突襲以來就被扣押在加薩走廊（Gaza Strip）的5名泰國公民也已經獲釋。

20日的行動將是自從戰爭爆發以來，哈瑪斯首度歸還人質遺體。

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停火協議第一階段將於3月1日到期，內容涵蓋永久性結束戰爭的第2階段停火的談判工作尚未展開。

以色列和哈瑪斯交相指控對方違反停火協議。美國總統川普提出廣受譴責提議，希望由美國掌控飽受戰火摧殘的加薩，並且重新安置逾200萬居民，為協議的落實平添壓力。（譯者：何宏儒）1140218

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