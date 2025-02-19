加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
WBCQ棒球經典賽資格賽台灣力拚晉級 賽程戰績轉播資訊看這裡
首頁 / 國際

馬爾地夫觀光繁榮但暗藏經濟困境 IMF示警

2025/2/19 18:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬爾地夫首都瑪萊19日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）警告，馬爾地夫觀光業雖欣欣向榮，但仍需「迫切且更強而有力」的財政整合來挽救陷入困境的經濟。

法新社報導，馬爾地夫是印度洋高價度假勝地，2025年經濟成長料達5%。然而，國際貨幣基金警告說，樂觀經濟預測掩藏著潛在的困境。

總部在美國華府的國際貨幣基金今天聲明指出，馬爾地夫「經濟預測存在著很大的不確定性，風險偏向下行」。

「需要迫切且更強而有力的財政整合。使整體支出合理化以抑制過度支出，這麼做有其必要。」

馬爾地夫去年底拒絕了國際貨幣基金的紓困金後，政府對外宣布大舉削減支出，總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）帶頭減薪50%。

穆伊祖同時強制規定大多數公職人員減薪10%。

馬爾地夫是知名度假勝地，有著未受汙染的白沙灘和與世隔絕的渡假村；但它也是地緣政治熱點。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中國和印度是馬爾地夫的兩大雙邊貸款國。

官方數據顯示，馬爾地夫2024年第1季積欠的外債達33.7億美元，約占國內生產毛額（GDP）的45%，其中積欠中國的占了約20%，欠印度的則略低於18%。（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1140219

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

41
更多編輯台推薦新聞：