川普貿易和移民政策恐推升通膨 聯準會決策者憂心

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）根據美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布的1月會議紀要，決策官員對於總統川普的貿易和移民提案帶來的潛在通貨膨脹效應感到憂慮。

法新社報導，川普已揚言對部分美國最大貿易夥伴加徵全面性關稅，指控這些國家從事不公平的貿易行為，且打擊毒品販運的力道不足。

此外，川普矢言執行美國史上最大規模驅逐行動，許多經濟學家預測，此舉加上關稅措施，可能引發通膨效應。

聯準會制訂利率的聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee，FOMC）在連3次決議降息後，今年1月開會表決維持利率按兵不動，並表示不急於調降主要貸款利率。

在美國消費通膨略為攀升下、川普1月20日就任總統數天後，聯準會決議維持基準利率在4.25%和4.50%區間。

聯準會在會議紀要指出，「與會官員預測，在適當的貨幣政策下，通膨率仍持續朝2%目標邁進，然而過程可能維持崎嶇波動」。

「貿易和移民政策潛在變化的效應」恐致通貨緊縮進程複雜化，令與會決策官員深感憂慮。

這份會議紀要並未提及川普的名字。

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聯準會表示，轄下多個行政區企業聯絡人「已表明企業會嘗試將潛在關稅導致的輸入成本上升轉嫁給消費者。」

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group），期貨交易人目前預計聯準會今年最多降息2碼的機率約80%。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1140220