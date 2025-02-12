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聯準會主席鮑爾：不急於調整利率政策

2025/2/12 08:58
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天表示，因為美國經濟保持彈性成長，勞動力市場相對強勁，聯準會並不急於調整降息政策。

法新社報導，由於經濟指標穩定，通膨僅略有上升，聯準會最近投票決定暫緩降息，關鍵短期貸款利率仍維持在4.25%至4.50%之間，此利率仍高於其2%的長期目標。

鮑爾在國會聽證會對參議員表示：「由於我們現在的政策立場明顯較以前寬鬆，經濟依然強勁，我們不須急於調整政策立場。」

鮑爾說：「我們知道降低政策限制太快或太多，可能會阻礙抑制通膨的進展。」他又說：「與此同時，降低政策限制太慢或太少，可能會過度削弱經濟活動與就業。」

聯準會的短期聯邦基金利率影響消費者和企業借貸成本，以及從抵押貸款到汽車貸款等所有事項的成本。

去年年底，聯準會政策制定者下修了今年預期的降息次數，部分原因在於擔心川普總統獲勝後，貿易不確定性增加。

有鑑於此，一些分析師現在預期今年只會降息1到2次。

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根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）數據，期貨交易商目前預計聯準會今年降息1碼的可能性略高於55%。

金融市場普遍預期，聯準會在3月的下次利率決策中不會改變利率。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140212

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