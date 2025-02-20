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路透調查：近9成日企認為川普政策不利經商

2025/2/20 18:58
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（中央社東京20日綜合外電報導）路透社今天公布的調查顯示，近9成日本企業預期美國總統川普的政策不利經商。這是身為美國最大外國直接投資國的日本，日益擔憂川普政策迄今最明顯的跡象。

調查指出，約86%受訪企業認為，川普（Donald Trump）的政策措施將對他們的經商環境造成負面或偏向負面的影響，其餘受訪企業則預期，川普政策能帶來正面或比較正面的影響。

美國與中國大打關稅戰和彼此貿易摩擦加劇，已使日企的展望蒙上陰影。日本現為全球第四大經濟體。

日本是美國的緊密盟友，同時也高度依賴中國，將其視為日本機械與其他出口產品的製造基地和重要市場。

川普在今年1月20日就任美國第47位總統。在此之前，在去年12月同一項調查中，已有73%日本企業預期，川普第二任期將對他們的經商環境造成危害。

視川普政策不利經商的日企中，有多達72%公司認為，包含加徵關稅在內的貿易政策是最不利經商的因素；另外26%則認為美中摩擦加劇是不利經商的主因。

一名資訊服務公司經理受訪時表示：「保護主義持續升高，只會對全球經濟產生負面影響」。

川普日前宣布對所有輸美鋼鋁製品加徵25%關稅，並向中國進口商品課徵10%關稅。他也揚言對鄰國加拿大和墨西哥祭出高關稅，不過這項擬議的措施已暫緩30天實施。

川普還指示他的經濟團隊針對課徵美國商品進口稅的國家制定「對等關稅」（reciprocal tariffs），以及擬定計畫反制非關稅壁壘。

川普2月18日揚言，最快在4月2日對進口車課徵「25%左右的」關稅。日本並未對進口車課徵關稅，但美國政府指出在川普第一任期內，日本透過多種非關稅壁壘阻礙美國汽車進入當地車市。

另一名受訪的日本電子業高層表示，「若汽車產業因為關稅受創，晶片銷售也可能遭殃」，他強調這可能會引發連鎖反應。

認為川普政策能帶來正面影響的企業中，有37%認為放寬管制與減稅是最有利經商的因素，另外37%認為他的政策有助提振化石燃料生產。

此外，這項調查問及日企在美國的營運和投資計畫時，16%受訪者表示將採取更謹慎的立場，另外80%則回答沒有規劃調整。

川普本月稍早首度與日本首相石破茂舉行領袖會談，除了敦促日本投資美國能源與科技業，也為日本製鐵公司（Nippon Steel）提議收購美國鋼鐵公司（U.S. Steel）破局尋求解方。

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川普當時說，日本製鐵目前正在考慮「投資而非收購」，他對此表示沒有意見。相當於日本政府發言人的內閣官房長官林芳正後來也指出，日鐵正在評估提出跟以往完全不同的大膽提案。

路透社委託日經研究公司（Nikkei Research）實施的這項調查，總計訪調505家日本企業，其中收到233家企業以匿名形式回覆；調查時間為截至2月14日的前11天。（譯者：楊惟敬/核稿：洪啓原）1140220

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