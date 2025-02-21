哈瑪斯歸還4具遺體 以色列稱其中1具並非人質

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（中央社耶路撒冷21日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）歸還的4具遺體中，有1人不是被扣留在加薩走廊（Gaza Strip）的人質，指控哈瑪斯違反停火協議。

路透社報導，以色列軍方說，已確認兩具遺體為嬰兒克菲爾（Kfir Bibas）和他的4歲哥哥艾利爾（Ariel Bibas），第3具遺體本應是他們的母親希利（Shiri Bibas），卻不符合任何人質資料，身分仍不明。

以軍在聲明中表示：「哈瑪斯恐怖組織以最嚴重的程度違反（停火協議），依據協議，他們有義務歸還4名已故人質。」

另一名人質利夫希茨（Oded Lifshitz）的家屬透過聲明說，官方已確認第4具遺體是利夫希茨。

哈瑪斯對此尚未回應。

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哈瑪斯在一場精心策劃的公開活動中歸還4口黑色棺材，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，古特瑞斯譴責「抬著遺體遊行和展示已故人質的棺材」的做法「令人憎惡且駭人聽聞」，國際法要求遺體須以確保「尊重死者及其家屬尊嚴」的方式交還。

人質遺體歸還後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在預錄演說中矢言殲滅哈瑪斯，說「這4口棺材」迫使以色列必須更努力確保2023年10月7日攻擊案不再發生。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140221