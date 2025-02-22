哈瑪斯歸還以色列人質遺體 家屬證實是2年幼人質母親

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（中央社耶路撒冷22日綜合外電報導）以色列畢巴斯家族今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）昨天歸還以色列的人質遺體，經確認身分是2023年10月遭挾持的希利。

法新社報導，紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）表示，已轉交以色列當局更多具遺體，但未透露遺體身分後，以色列尼爾奧茲集體農場（Kibbutz Nir Oz）今天稍早證實希利（Shiri Bibas）已經遇害。

畢巴斯家族發布聲明說：「經法醫研究中心（Institute of Forensic Medicine）鑑識後，今晨我們得知我們最害怕的消息，我們的希利遭挾持期間遇害。如今她已回歸故土，與兒子、丈夫、姊妹和所有她的家人團聚，得享安息。」

哈瑪斯20日移交以色列4具遺體，並聲稱他們分別是希利、希利的兩名幼兒，以及一名年長的人質。

雖然希利的兩個兒子與年長人質的遺體經確認身分無誤，但以色列當局說，第4具遺體不是希利，引發以色列舉國上下悲憤。

不過，哈瑪斯昨天移交紅十字會新的遺體，目前確認遺體身分是希利。

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哈瑪斯長久以來堅稱，以色列於以哈戰爭之初發動的空襲，造成希利和她的兩個兒子克菲爾（Kfir Bibas）和艾利爾（Ariel Bibas）遇害。

自從哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列南境爆發以哈戰爭以來，畢巴斯家族已成為以色列人質遇難的象徵。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1140222