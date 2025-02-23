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法國持刀攻擊案1死5警傷 馬克宏稱伊斯蘭恐怖主義

2025/2/23 03:04
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（中央社史特拉斯堡22日綜合外電報導）法國東部城市米盧斯發生持刀攻擊案，至少造成1人喪命、5名員警輕重傷，法國總統馬克宏稱這是「伊斯蘭恐怖主義行為」。

法新社報導，檢方指出，37歲嫌犯已遭逮捕，此人名列「恐攻性質極端化預防通報檔案」（FSPRT）。

負責調查此案的法國國家反恐檢察官辦公室（PNAT）談到，嫌犯首先對員警發動襲擊，並高喊「真主至大」（Allahu Akbar）。

根據PNAT，一位路過民眾試圖介入時遇襲並重傷不治，米盧斯（Mulhouse）檢方指他是69歲的葡萄牙公民。

有2位員警重傷，其中1人傷及頸動脈，另1人胸部受傷，還有另外3名員警輕傷。

目擊者告訴法新社，嫌犯曾多次呼喊穆斯林用以讚嘆其信仰的語句。

馬克宏（Emmanuel Macron）說，這起事件「無疑」是「恐怖主義行為」，具體而言是「伊斯蘭恐怖主義行為」。

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這起攻擊發生於當地時間將近下午4時，現場當時正在舉行一場示威活動。

根據消息人士，這名在阿爾及利亞出生的嫌犯受到司法監管和軟禁，且被法國勒令驅逐出境。（譯者：洪培英）1140223

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