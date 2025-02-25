加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
學測成績查詢看這裡 114年各科5標、級分對照表一覽
首頁 / 國際

德小黨未過關 梅爾茨與社民黨分歧大談組閣困難

2025/2/25 08:54（2/25 09:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
德國基民盟競選看板以黨主席梅爾茨為主角，呼籲要讓德國成為一個再次令國民驕傲的國家。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月25日
德國基民盟競選看板以黨主席梅爾茨為主角，呼籲要讓德國成為一個再次令國民驕傲的國家。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林尚縈柏林25日專電）德國大選原有機會進入國會的極左翼政黨未過5%門檻，使基民盟/基社盟與社民黨有望聯合執政。然而兩黨在政策上嚴重分歧，且基民盟主席梅爾茨競選期間對執政的社民黨不留情面攻擊，導致組閣談判困難重重。

德國大選結果大致底定，選前被認為有望進入國會的極左翼政黨「莎拉瓦根克內希特聯盟」（BSW），最終得票率僅4.97%，差1.3萬票未能跨過5%進入國會門檻。

BSW黨主席瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）正考慮對選舉結果提出異議，理由是海外德國選民未能有效投票，影響BSW過5%門檻機會。

憲法學者格雷齊克（Bernd Grzeszick）對此表示，儘管部分海外選民因技術問題未能及時收到選票，但不能就此判定這違反憲法保障的「選舉權」，大選結果不太可能被推翻。

BSW的落敗也影響德國國會席次分配。得票率合計約45%的基民盟/基社盟（CDU/CSU）與社民黨（SPD），仍能取得國會過半席次，成為當前最有可能的組閣選項。

由這兩個中間政黨組成的黑紅大聯合內閣，在德國歷史上並不罕見，特別在梅克爾主政16年期間，是相對穩定的聯合政府。

綜合德媒分析，此次由可能總理當選人、基民盟主席梅爾茨（Friedrich Merz）主導的組閣談判將遭遇極大困難，因為保守派的梅爾茨與中間偏左的社民黨，不管在移民、財政紀律、社會福利等政策都有巨大分歧。

此外梅爾茨選戰期間時常重砲抨擊執政的社民黨與綠黨，選前之夜稱社民黨是「左翼瘋子」、「精神不正常」等言行，更惹怒不少社民黨人士。

根據南德日報（SZ），許多社民黨人認為，選舉結果已經是歷史性慘敗，卻馬上要和梅爾茨領導的基民盟/基社盟組閣，「簡直比牙齒做根管治療還難受」。

而最令社民黨人無法接受的是，梅爾茨1月29日接受另類選擇黨（AfD）支持，在德國國會提出且通過限縮移民的「五點計畫」決議案。

普遍認為梅爾茨這個行為，打破德國中間派政黨長期奉行的「不與極右翼合作」原則，破壞德國「防火牆」，是對中間派與民主價值的背叛，讓部分社民黨人士堅決反對加入未來的梅爾茨政府。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

不過，南德日報評論也指出，社民黨內的反對聲浪或可增加黨主席克林拜耳（Lars Klingbeil）等黨內高層與基民盟/基社盟談判的籌碼，對想要組建大聯合政府的社民黨人來說不見得是壞事。

根據德國憲法，新當選的國會必須在選後30天內召開第一次會議。梅爾茨昨天向媒體表示，希望能在新議期開始前完成初步的組閣談判，並在4月下旬復活節前完成聯合政府組建。（編輯：韋樞）1140225

#社民黨
#社民黨
#國會
#綠黨
#梅爾茨
社民黨選舉期間競選廣告，標語「中間派，而非梅爾茨」，強調與另類選擇黨合作的梅爾茨已偏向極右翼，不再是傳統中間派政治人物。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月25日
社民黨選舉期間競選廣告，標語「中間派，而非梅爾茨」，強調與另類選擇黨合作的梅爾茨已偏向極右翼，不再是傳統中間派政治人物。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月25日
梅爾茨
德極右極左黨奪國會1/3席次 足以阻擋修憲、增軍費德國準總理梅爾茨複製川普商人形象 允重振經濟、砍環保社福預算
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：