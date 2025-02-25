俄烏戰爭3週年 蒲亭稱歐洲國家可參與談判

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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在俄烏戰爭今天屆滿3年之際表示，歐洲國家以及其他國家可參與談判以化解戰爭。

法新社報導，蒲亭在國家電視台播出的訪問中表示，他與美國總統川普在多個方面達成共識，但歐洲國家也能在終結俄烏戰爭上扮演一角。

蒲亭被問到他對歐洲國家堅持參與談判的看法時說：「我認為這沒什麼不對。」

他還說，歐洲國家「自己拒絕與我們接觸」，以期烏克蘭在戰場上取得勝利，「如果他們想回來（談判），歡迎他們」，而且「在這種情況下，我們當然不會拒絕歐洲國家參與」。

然而蒲亭也表示，俄羅斯也尊重「我們金磚國家（BRICS）朋友」的觀點。金磚國家包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非以及在過去幾年加入的一些國家。

蒲亭說：「我們感謝所有提出這些問題、致力於實現和平的合作夥伴。這就是為何我要說，不僅歐洲國家，其他國家也有權能參與。我們平靜地看待此事。」

他批評歐洲國家對上週俄羅斯和美國官員在沙烏地阿拉伯首都利雅德會談反應「激動」，稱這是促進兩國「信任程度」的進程一環。

蒲亭表示，無論是在最近與川普的電話交談還是在利雅德的會談，「都觸及烏克蘭危機相關問題」，「但並沒有實質討論。我們只是同意將處理此事」。

蒲亭形容川普有關烏克蘭的提議是基於「冷靜的推理」，並表示他才剛上任，可以「放手」去做。

蒲亭也嘲諷烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），川普日前稱澤倫斯基很不受歡迎且是「獨裁者」。

蒲亭被問到歐洲對川普言論的批評反應時說，「基輔政權現任領導人正成為」武裝部隊中的「有害人物」，因為他發出「荒謬的命令」，並「漸漸對整個社會產生危害」。

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蒲亭表示，烏克蘭前武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）支持率遠高於澤倫斯基，稱他是「可能的對手」。扎盧茲尼目前擔任烏克蘭駐倫敦大使。

蒲亭也支持川普所提的俄羅斯、美國和中國都應將軍事預算砍半的建議，「我認為這是好主意。美國會砍半，我們也會砍半，然後中國如果願意的話也可以加入」。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1140225