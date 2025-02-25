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俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭 波蘭戰機升空捍衛空域

2025/2/25 16:53
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（中央社基輔25日綜合外電報導）因烏克蘭多個州的地方政府警告俄羅斯飛彈即將來襲，今天清晨烏國境內大部分地區防空警報大作，鄰國波蘭的戰機隨即升空，以確保領空的安全。

法新社報導，基輔州的軍事管理部門表示：「防空警報還未結束，待在避難處所，直到危險解除。」

當局通報，基輔州奧布希夫區（Obukhiv）遇襲，一位44歲的婦女因此受傷，當地一棟民宅和附屬建物部分被毀，法斯蒂夫區（Fastiv）也有民宅被毀。

與此同時，俄羅斯國防部今天公布，俄國徹夜攔截並摧毀了19架烏克蘭的無人機。

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路透社報導，俄羅斯空襲烏克蘭西部後，波蘭武裝部隊作戰司令部（Operational Command of the Polish armed forces）表示，波蘭與盟國戰機立即升空以保衛領空，並在X平台發文說：「此舉是為了確保與危險區域接壤處的安全。」

俄烏戰爭已造成雙方數以萬計的士兵陣亡，烏國東部與南部的城市夷為平地，數百萬人被迫逃離家園，而最新的戰鬥發生在俄羅斯入侵烏克蘭滿3週年的隔天。（實習編譯：陳碧嬅/核稿：曹宇帆）1140225

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