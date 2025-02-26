哈瑪斯：達成換囚協議 釋放巴勒斯坦囚犯一併移交以色列人質屍體
2025/2/26 12:47（2/26 13:53 更新）
（中央社加薩走廊25日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天表示，開羅之行期間，已就結束延後釋放巴勒斯坦囚犯的解決方案達成協議。
路透社報導，哈瑪斯在聲明中表示，解決方案就是釋放巴勒斯坦囚犯的同時，也一併移交被殺害的以色列人質屍體，這些屍體先前已同意於停火協議第1階段移交。
哈瑪斯表示由哈雅（Khalil al-Hayya）率領的代表團，重申對停火協議「所有階段與條件」的承諾。
哈瑪斯說：「他們（巴勒斯坦囚犯）將與第1階段同意移交的以色列囚犯（人質）屍體同時獲得交換，此外還有相應的巴勒斯坦婦女和兒童。」
哈瑪斯與以色列因釋放600多名巴勒斯坦人陷入僵局。以色列延後釋放巴勒斯坦囚犯，指責哈瑪斯利用移交以色列人質大作宣傳違反協議。
哈瑪斯聲明表明，已經避免一場可能破壞脆弱停火協議的危機；以色列則尚未立即就此評論。
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以色列官員今天表示，正考慮延長加薩42天停火協議，尋求將剩餘63名人質帶回以色列，同時暫緩就加薩的未來達成協議。
以哈停火協議初始階段在美國支持，以及埃及與卡達擔任調解人的協助下於1月19日啟動，此階段將於3月1日結束，但後續狀況尚不清楚。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140226
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