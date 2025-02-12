尼坦雅胡下通牒 若15日前未歸還人質將結束停火

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（中央社開羅/耶路撒冷11日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天宣布，如果巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）沒有在15日中午前釋放人質，加薩停火協議將結束，以色列軍隊將恢復與哈瑪斯的戰鬥。

路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）祭出最後通牒後，哈瑪斯發表聲明重申停火承諾，並指控以色列破壞停火協議。

尼坦雅胡稍早與多名重要部長會面，包括國防、外交與國家安全部長，並說他們全力支持這項最後通牒。

歷經近16個月的戰爭後，哈瑪斯自第一階段停火協議於1月19日生效起陸續釋放人質，但10日指控以色列違反協議，表示在進一步通知前不會釋放更多人質。

尼坦雅胡說：「如果哈瑪斯沒有在15日中午前歸還我們的人質，停火協議將結束，以色列國防軍（IDF）將恢復密集戰鬥，直到哈瑪斯最終遭到擊敗。」

目前還不清楚尼坦雅胡指的是哈瑪斯應該釋放所有扣押於加薩的人質，或僅根據停火協議預計將於15日釋放的3名人質。

他的辦公室沒有立即回覆路透社尋求對總理發言置評的請求。

以色列的親密盟友、美國總統川普表示，哈瑪斯應在15日前釋放所有人質。

尼坦雅胡也說，他已命令軍方在加薩內部與周圍集結部隊；不久後，以軍宣布在以色列南部部署額外部隊，包括動員預備役軍人。

川普表示如果人質沒有獲釋，屆時將「一發不可收拾」。哈瑪斯官員早些時候回應，只有在遵守停火協議的情況下，才能將以色列人質帶回家，不理會這些「威脅言論」。

哈瑪斯高階官員朱瑞（Sami Abu Zuhri）向路透社表示：「川普必須記住，雙方都必須遵守一項協議，這是將（以色列）囚犯帶回國的唯一辦法。」

哈瑪斯表示，以色列發動數起致命槍擊事件，還阻止一些救援物質的運送，並阻撓加薩人回到加薩走廊北部，違反了停火協議。

以色列否認扣住援助物資，並說他們是朝無視警告靠近以軍的民眾開槍。

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根據持續42天的第一階段停火協議，目前33名人質中有16人獲釋。同時有5名泰國人質也被意外釋放。

作為交換，以色列釋放數以百計的巴勒斯坦囚犯與被拘留者，包括因致命攻擊案而遭判無期徒刑的囚犯，以及其他在戰爭期間遭拘留且未經指控的人。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1140212