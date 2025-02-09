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哈瑪斯釋泰國人質 5人抵曼谷與家人相擁喜極而泣

2025/2/9 13:10
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（中央社曼谷9日綜合外電報導）1年多前遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯自以色列擄至加薩的5名泰國工人，日前獲釋之後，今天返抵曼谷機場，與親人相擁並喜極而泣。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年10月7日突襲以色列，殺害約1200人，並擄走約250人當人質；以色列隨後對哈瑪斯控制的加薩（Gaza）發動軍事行動，15個月的戰火造成當地約4.8萬人喪生。在各方斡旋下，雙方今年1月19日達成停火協議。

法新社報導，哈瑪斯1月30日釋放的5名泰國人質，今天上午7時30分返抵曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）機場。5人面帶微笑入境，現場則有欣喜若狂的親屬和外交部官員接機。

其中一名人質的父親表示自己「非常高興」，家人將以傳統的泰國儀式歡迎兒子回家。

他說，兒子當初為了掙更多錢養家而前往以色列工作，沒想到工作才9個月就被綁架。他告訴記者：「我不認為我會再讓他遠離家鄉了。」

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哈瑪斯2023年10月綁架的人質含31名泰國公民，其中23人於當年年底獲釋，2人於5月確定喪生。

據信目前仍有1名泰國公民還在加薩。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140209

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