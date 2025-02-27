共軍在澳洲外海實彈演習 反問澳方是否會提前通報

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（中央社記者謝怡璇北京27日電）澳洲軍方昨天指中國軍艦上週在塔斯曼海展開「破壞性」實彈演習前，未提前發出通知。中國國防部今天宣稱「完全符合國際法」，反問「澳方若要在中國周邊舉行軍事活動，會不會提前通報？」

法新社先前報導，本月21日和22日，3艘中國軍艦在連接澳洲和紐西蘭繁忙的飛航路線下方進行一系列海軍演習。

中國國防部發言人吳謙今天回應法新社提問時，僅表示「完全符合國際法」。

隨後有外媒提問：外界關注的重點更在於事前通知相關方的時間點，這次在演習期間，使大量的商業航班臨時調整航路，共軍之後在通知的操作上會不會有所調整？

吳謙表示，「確實如你所述，我們也注意到澳方跟新方（紐西蘭）多次表示，中方的行動是完全符合國際法，這種表態本身已經很說明問題了」。

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吳謙後來在回答另一家外媒相關提問時說：「我也想問一個，下次澳方在中國周邊舉行軍事活動，會不會提前通報？」

澳洲國防部13日罕見發布聲明，揭露3艘中國軍艦近期在澳洲專屬經濟區（EEZ）及東北海域活動。經確認，分別是衡陽號護衛艦、遵義號驅逐艦及微山湖號補給艦；其中，衡陽號護衛艦更一度航行至澳洲北部水域。澳方表示，這些演習是在國際水域進行，並承認中國的行為符合國際法。（編輯：楊昇儒）1140227