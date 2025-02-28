美商務部前高層：企業違反科技出口管制恐挨重罰

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）今年1月甫離任的前美國商務部高層官員艾克塞羅德（Matthew Axelrod）今天表示，商務部未來數月內很可能對非法向中國等國家客戶出口科技產品的公司施以重罰。

路透社報導，艾克塞羅德在美國前總統拜登執政時，擔任商務部負責出口執法事務的助理部長，他推動對違反中國、俄羅斯和伊朗相關出口管制的公司實施更嚴厲懲處。

艾克塞羅德因希捷科技（Seagate Technology）出口約700萬個硬碟給中國的華為技術公司，於2023年批准對希捷處以3億美元罰款。美國商務部考量國安風險而設立管制美國商品和服務出口的實體清單，華為正名列其中。

3月3日將加入格信律師事務所（Gibson Dunn）的艾克塞羅德表示：「我們原本希望一些重大調查在2024年能處理完成，但現在看起來要到今年了。」他預期川普政府將嚴格執行出口管制。

艾克塞羅德不願透露哪些公司被盯上。

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總部位於加州聖荷西（San Jose）的晶片設計軟體公司益華電腦（Cadence Design Systems）上週在文件中指出，他們去年12月與商務部和司法部展開討論，內容有關中國某些客戶和商業活動的「調查初步結果和可能的解決方案」。

另一起公開調查涉及總部位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的應用材料公司（Applied Materials），這家晶片設備製造商因出貨給中國的中芯國際而遭受商務部和司法部調查。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1140228