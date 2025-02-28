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不滿UN專家控政府鎮壓 尼加拉瓜退出聯合國人權理事會

2025/2/28 14:15（2/28 15:28 更新）
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（中央社聖約瑟27日綜合外電報導）聯合國人權理事會指派的專家指控尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）的政府進行廣泛鎮壓後，尼加拉瓜今天宣布退出這個聯合國組織。

法新社報導，奧蒂嘉的夫人穆麗優（Rosario Murillo）在引發爭議的改革中被任命為「聯合總統」。她向親政府媒體表示，退出聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）與所有相關活動的決定是「不可撤銷的」。

她說，「這些不尊重人的機制已經喪失他們的本質與精髓」，並指責聯合國機構攻擊尼加拉瓜的主權。

根據聯合國，專家們發現奧蒂嘉與穆麗優「蓄意把尼加拉瓜變成專制國家，沒有獨立機構存在，反對派遭到噤聲，尼加拉瓜海內外的人民都面臨迫害、被迫流亡與經濟報復」。

專家指出，賦予這對夫婦掌控所有國家實體權力的全面憲法改革，對這個中美洲國家的「法治構成最後一擊」。

他們的報告提到，奧蒂嘉的左翼政府招募前戰鬥人員、退役士兵與警察、法官和公職人員，組成支持國家警察的「志願」部隊。

其中一名聯合國專家布羅迪（Reed Brody）向法新社表示，這支部隊「讓人想起蒙面團體在2018年反政府抗議活動中致命鎮壓的邪惡角色」，當時造成超過300人死亡。

尼加拉瓜政府認為2018年的抗議活動是獲得華府資助的未遂政變。

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79歲的奧蒂嘉採取日益專制的行徑，在穆麗優的支持下收緊對國家各部門的控制，批評人士稱這是有裙帶關係的獨裁統治。

奧蒂嘉在1985年到1990年首度擔任總統，當時他被譽為前游擊隊英雄，協助推翻美國扶植的蘇慕薩（Anastasio Somoza）政權，並於2007年再度掌權。自那時起，尼加拉瓜監禁了數以百計真正或被視為反對派的人士。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1140228

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