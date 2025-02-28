中國傾銷衝擊 印尼紡織巨頭關廠逾萬人失業

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（中央社記者李宗憲雅加達28日專電）印尼紡織巨頭斯里泰克斯（Sritex）公司明天將停止營運，逾萬名員工將被解僱，面臨失業窘境。印尼紡織協會曾表示，通貨膨脹導致購買力下降，加上中國產品湧入，嚴重衝擊印尼紡織業。官員指出，今年印尼紡織業裁員人數恐高達28萬人。

印尼最大紡織集團斯里泰克斯（Sri Rejeki Isman，簡稱Sritex）2024年遭法院宣布破產，明天將正式關閉，停止運作。

羅盤報（Kompas）今天報導，斯里泰克斯工廠自26日開始裁員。根據政府數據，該公司共有1萬965名員工將被解僱。

美都電視台（Metro TV）報導，今天是員工最後一天上班，許多人依依不捨，互相擁抱道別。有員工說：「我在這裡工作了25年，直到現在仍然不敢相信斯里泰克斯要關閉了。我還想在這裡服務，我的其他同事也一樣。」

印尼政府過去幾個月積極協助斯里泰克斯繼續生產，以確保員工就業權利，但仍無法扭轉這家公司關廠裁員的命運。

時代報（Tempo）今天報導，斯里泰克斯於1966年成立，安然挺過1998年的金融危機和2001年的經濟衰退，並於2013年在印尼上市。

印尼紡織協會（API）主席傑米（Jemmy Kartiwa Sastraatmaja）曾說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加劇全球通膨，進而導致購買力或需求下降。與此同時，從中國非法進口的紡織品暴增，大量廉價商品在印尼以低價出售，對印尼紡織業造成重大威脅。

印尼紡織業者多次呼籲政府正視中國廉價品大量進入印尼。印尼纖維和長絲生產商協會（APSyFI）也表示，中國大量廉價商品在印尼以低價出售，對印尼紡織業造成重大威脅。

印尼國家經濟委員會主席盧胡特（Luhut Pandjaitan）26日表示，中國因美國關稅政策而生產過剩，將出口轉向包括印尼在內的開發中國家。

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他說：「印尼須保護其紡織業不受中國產品湧入的影響，同時繼續吸引投資和創造就業機會。」

印尼勞工部副部長伊曼努爾（Immanuel Ebenezer Gerungan）去年底表示，印尼紡織業裁員人數可能大幅增加，從去年裁員8萬人增至今年的28萬人。他當時透露，已有60間紡織公司計劃裁員，可能影響多達20萬名員工。（編輯：陳妍君）1140228