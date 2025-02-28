美媒：川普將簽行政命令 將美語定為官方語言
2025/2/28 23:56
（中央社華盛頓28日綜合外報導）白宮官員今天告訴美國財經媒體CNBC，美國總統川普（Donald Trump）擬簽署一項行政命令，將美語定為官方語言。
CNBC等媒體報導，美國建國近250年以來迄今沒有官方語言，全美一半以上的州已正式將美語定為官方語言，但聯邦政府從未設立官方語言。
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根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau），2019年全美約有1/5美國人（將近6800萬人）在家使用美語以外的語言。
法新社檢視過的白宮文件也顯示，川普將簽署一項行政命令，將美語定為官方語言，以促進國家凝聚力。（譯者：陳正健）1140228
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