印尼最大鎳礦工業區爆示威衝突 中資工廠員工受傷

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（中央社記者李宗憲雅加達3日專電）印尼最大鎳礦廠區莫羅瓦利工業園區（IMIP）2日爆發示威活動，有人焚燒汽車、攻擊中資員工，並與警方發生衝突。示威主要原因為承包商員工不滿針對公車使用所頒布的新規。

美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）昨天晚間報導，多名員工2日在莫羅瓦利工業園區舉行示威活動，焚燒汽車、破壞公司設施、攻擊保全人員及中資公司員工，抗議公司針對公車使用所頒布的新規定。

莫羅瓦利工業園區公關負責人德迪（Dedy Kurniawan）發表聲明表示，對此事件感到遺憾，並強調公車使用規範是為了保護承包商工人的安全，因過去載送員工的卡車曾發生多起事故。

德迪說：「莫羅瓦利工業園區的保全、警察和印尼德信鋼鐵有限公司（PT Dexin Steel Indonesia）的一名員工，因遭抗議人士攻擊而受傷。此外，部分巡邏車也遭燒毀和損壞。」

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根據中國勞工觀察（China Labor Watch）網站，印尼德信鋼鐵有限公司是由莫羅瓦利工業園區、中國鋼鐵生產商德龍集團和上海鼎信投資組成的合資企業。

莫羅瓦利工業園區是印尼八星集團（Bintang Delapan）與中國青山鋼鐵集團共同擁有，是蘇拉威西島的主要鎳加工園區之一，過去曾發生多起工安意外。（編輯：張芷瑄）1140303