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熱帶氣旋罕見來襲 澳洲東岸加強防範

2025/3/4 13:29
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（中央社雪梨4日綜合外電報導）澳洲東岸一個人口密集的地區今天加強防範，準備迎接可能是50年來首次襲擊這個地區的熱帶氣旋。

法新社報導，熱帶氣旋艾佛瑞德（Alfred）目前盤旋在布里斯本以東約550公里的地方，氣象模型預測，艾佛瑞德今天稍晚將朝陸地移動。

澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）預報員奈拉莫爾（Dean Narramore）表示，這場風暴可能會在6日晚間或7日凌晨橫掃海岸，襲擊布里斯本大都會區與觀光勝地陽光海岸（Sunshine Coast）之間的地區。

奈拉莫爾向法新社表示，這將是自1974年以來第一個在這個地區登陸的熱帶氣旋。

他說：「雖然不是創紀錄，但確實有些異常。」

約300萬人居住在布里斯本和陽光海岸之間長100公里的區域，這個地區以宜人的氣候和金色沙灘聞名。

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新南威爾斯（New South Wales）州長柯民思（Chris Minns）敦促各城鎮「為最壞的情況做好準備」。

氣候研究員莫特洛克（Tom Mortlock）表示，海面溫度異常高，促使這場風暴形成。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1140304

奈拉莫爾
澳洲東南熱浪侵襲 森林野火風險升高
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