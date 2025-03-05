美準國防部次長稱日應增軍費 日相：日本自行決定

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（中央社東京5日綜合外電報導）關於美國國防部次長提名人柯伯吉指出，日本應盡快提升國防支出到國內生產毛額（GDP）的3%。日相石破茂表示，日本的防衛費由日本決定，並非被美國或其他國家提到而決定。

美國聯邦參議院軍事委員會美東時間4日就柯伯吉（Elbridge Colby）的人事案舉行聽證會。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，他透過書面方式回應參議員的政策問題時表明，將推動日本進一步增加國防支出。

他表示：「日本應該盡快把國防支出提高到至少占GDP的3%，並加速改革其軍隊，以專注於對該國群島的『拒止性防禦』（denial defense）以及該地區的集體防禦。」

柯伯吉也補充，美國將以「建設性但具有緊迫感的方式」向東京當局表明這一點。

日本放送協會（NHK）報導，石破茂今天在參議院預算委員會表示：「日本的防衛費由日本自行決定。政府會根據需求編列預算，並非被美國或其他國家提到而決定的事情。」

石破茂接著說：「防衛費是經由各種因素積累後敲定的，不會從一開始就預設GDP的某個占比來粗糙地討論。」

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內閣官房長官林芳正在今天上午的記者會表示：「（日方）並非以金額和GDP占比為前提（討論相關事宜），重要的是防衛力（國防）的內容。」

他也說道，日本政府正在努力實現於2027年度把安全保障相關經費，提升至GDP的2%。他也表示，「將繼續推動從根本強化防衛力」。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1140305