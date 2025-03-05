泰國掃蕩詐騙集團逮百名泰人 據稱首腦為2中國人

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（中央社曼谷5日綜合外電報導）泰國警方今天拘留涉嫌參與柬埔寨詐騙園區運作的100人。東南亞詐騙活動猖獗，這是區域打擊行動首度有泰國公民遭泰警逮捕。

路透社報導，泰國警察總長塔猜（Thatchai Pitaneelaboot）表示，這是泰國和柬埔寨警方上個月對柬埔寨巴比鎮（Poipet）一個詐騙園區展開突襲搜索的後續行動，當局同時對兩名疑為「集團首腦」的中國公民發出逮捕令。

詐騙集團多年來在沿泰國和緬甸、泰國和柬埔寨邊境運作，中國演員王星在泰國被綁架到緬甸詐騙園區事件促使多國合作進行掃蕩。王星因此獲救返家。

數以十萬計人遭到犯罪集團販運到幅員廣闊的詐騙園區，運用老練手法誆騙民眾匯款。根據聯合國報告，每年因此創造的不法所得高達數十億美元。

緬甸2月間將首批獲救的260人移交泰國。截至目前，約有出身逾20國的7000人已經獲救，大部分是中國人。

協調遣返作業的泰國當局指出，這些人大部分是人口販運被害人。警方指出，今天被捕的100人是投入詐騙活動的犯罪集團成員。

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塔猜表示，他們冒充政府官員向被害人進行詐騙，並估計有超過1000名泰國人仍在邊境另一側的詐騙園區進行詐騙。

警方曾表示，自從2022年以來，泰國人遭電信詐騙總金額約達23億7000萬美元。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140305