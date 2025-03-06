川普國會演說 驚喜宣布高中生被西點軍校錄取

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普昨晚發表國會聯席會議演說時，回顧他第2任期頭6週的成就。在列舉他的政治成果時，川普提到人群中的一名高中生，並告訴他，他已被美國軍事學院錄取。

美國福斯新聞（Fox News）報導，在一場聚焦全國熱門議題如何個別影響美國人的演講中，川普開始提到哈特利（Jason Hartley），他的夢想是透過加入美軍來「延續家族服役的傳統」。

哈特利的父親、祖父和曾祖父都曾在軍隊服役。他的父親於2018年8月去世，生前也曾擔任洛杉磯郡警長副手。

哈特利的夢想是被美國軍事學院（U.S. Military Academy at West Point，西點軍校）錄取，身為高中生的哈特利已經申請了這所著名學校。

川普在演講中誇讚哈特利，提到他不僅是校隊運動員，也是學業平均成績（GPA）4.46的「優秀學生」，哈特利的成就贏得議場熱烈掌聲。

川普之後告訴哈特利，他進入西點軍校的夢想將成真。川普說：「那是一所很難進的學校，但我很高興告訴你，你已經被錄取了。」

在此之前，川普表揚立志成為警察的13歲腦癌生命鬥士丹尼爾（D.J. Daniel），任命他為美國特勤局（Secret Service）榮譽成員。

美國廣播公司新聞網（ABC News）和「紐約郵報」（New York Post）報導，川普說：「醫生當時告訴他，最多只能活5個月，那已經是6年多前的事了。自此之後，DJ（丹尼爾）和他的父親一直在努力實現他的夢想。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「今晚，DJ，我們將給予你最大的榮譽。我請我們的新特勤局局長柯蘭（Sean Curran）正式任命你為美國特勤局人員。」

柯蘭隨後將代表特勤局的識別證交給丹尼爾，讓他成為特勤局的榮譽成員。丹尼爾帶著驚訝的表情，自豪地揮舞著剛到手的識別證。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140306