美媒：川普陣營密會澤倫斯基政敵 探詢大選可能

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（中央社華盛頓/基輔5日綜合外電報導）政治新聞網站Politico今天報導，美國總統川普陣營4名人員曾與烏克蘭總統澤倫斯基幾名頭號政敵秘密會談，討論烏克蘭能否盡快舉行總統選舉。

Politico引述3名烏克蘭議員和1名美國共和黨外交政策專家披露，參與會談人士包括烏克蘭反對派領袖尤莉雅．提摩申科（Yulia Tymoshenko）以及前總統波洛申科（Petro Poroshenko）所屬政黨的高層。

路透社報導，川普先前公開催促烏克蘭舉行選舉，並抨擊澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）5年任期早在2024年就屆滿，卻不舉辦選舉。俄羅斯也提出同樣主張，稱澤倫斯基已非合法領導人。

烏克蘭法律禁止在戒嚴時期舉辦選舉，而烏克蘭在俄羅斯2022年2月入侵當天即宣布戒嚴。

Politico提到，儘管川普陣營可能希望烏克蘭舉行選舉讓澤倫斯基下台，但他的人氣仍遠高於尤莉雅．提摩申科和波洛申科。

之前有外電指出，若烏克蘭展開總統大選，澤倫斯基的主要對手預料將會是4星將領、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi）。扎盧茲尼2023年底表示戰爭已陷僵局後，澤倫斯基2024年在一波重大人事調整解除他的武裝部隊總司令一職，外派英國。

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「烏克蘭社會與市場研究中心」（Center for Social and Market Research）去年底一份民調顯示在2000名受訪者中，澤倫斯基獲24.3%支持率位居第二，落後於扎盧茲尼的36.1%。

「經濟學人」也在2月稱他們取得的內部民調顯示，如果現在舉行總統大選，澤倫斯基將以30%對65%的得票敗給扎盧茲尼（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1140306