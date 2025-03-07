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暫停軍援烏克蘭 美特使：宛如給頑固騾子當頭棒喝

2025/3/7 17:25
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）今天表示，美國暫停軍事援助烏克蘭是烏國自找的，這就如同拿著木棒給農場的頑固騾子一記當頭棒喝。

法新社報導，凱洛格指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）原本可簽署美國提出的烏國礦權分享協議，但他卻錯失良機。

美國方面聲稱，這項協議對於烏克蘭戰爭結束後的安全計畫很重要，雖然該計畫還不是很具體明確。

凱洛格在美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）說道：「講白了，就是烏克蘭人自找的。」

烏克蘭抵禦俄羅斯全面侵略已經超過3年，美國提供的軍援至關重要。凱洛格表示，中斷軍援就是要產生迅速有效的衝擊，「我認為最佳的比喻方式，就像是拿2X4尺寸木材打在一頭騾的鼻子」。

凱洛格堅稱，川普（Donald Trump）政府也向俄羅斯施壓以促成停戰協議，其中包含對販賣石油的船隻實施制裁。

關於川普施壓俄羅斯的方法，他說道：「重點不在於更多選擇，而在於落實已有的招數。」

美聯社報導，凱洛格還提到，即便澤倫斯基同意簽署礦產協議，他不能保證美國就會恢復軍援，一切取決於川普。

川普與澤倫斯基上週在白宮橢圓形辦公室的會晤演變為激烈口角後，共和黨主政的美國政府本週稍早宣布暫停軍援烏克蘭。

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另外，澤倫斯基今天晚間發表談話證實，美烏兩國下週將在沙烏地阿拉伯舉行會談。

澤倫斯基指出，他預計10日前往沙烏地阿拉伯並與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會面，然後烏方團隊將於當週稍晚在沙烏地與美國官員會談。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1140307

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