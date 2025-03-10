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抑制米價飆漲 日本政府罕見釋出緊急儲備米糧

2025/3/10 13:16
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（中央社東京10日綜合外電報導）日本政府今天罕見拍賣其緊急儲備米糧，以協助抑制國內持續飆漲的米價。

法新社報導，炎熱高溫造成稻米歉收以及去年夏天發布「特大地震」預警引起的恐慌性囤貨等因素，加劇供應緊張，導致米價在一年多的時間裡幾乎翻了一倍。

此外，部分企業也被認為保留庫存並等待最合適的出售時機，讓情況雪上加霜。

日本儲備了約100萬噸稻米，以備不時之需。

日本先前曾在災難期間動用儲備米糧，但這是自1995年建立儲備糧食機制以來，首度因供應鏈問題釋出庫存稻米。

農林水產省預計將在12日之前選出15萬噸稻米的得標者，拍賣的米糧預計將在3月底上架。

農林水產省表示，如有必要將再釋出6萬噸稻米。

日本農林水產大臣江藤拓今天告訴國會：「這是一種非常不正常的情況。」

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專家表示，造成這場危機的因素有很多，其中包括旅遊業興盛和近幾年來的創紀錄熱浪造成米糧短缺；如同其他國家，日本正在經歷人為氣候變遷帶來的影響。

去年8月，在政府警告可能發生「特大地震」及數十年來最強颱風之一，以及一年一度的盂蘭盆節之後，有些商店的貨架被消費者掃光。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140310

江藤拓
日本政府宣布將釋出儲備米 米價仍居高不下日本3月將釋出政府儲備米 能否抑制米價受矚目
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