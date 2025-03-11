詐騙事件效應 中國遊客赴泰人次2月大幅年減45%

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（中央社記者呂欣憓曼谷11日專電）受到民眾遭拐騙到緬甸從事詐騙工作新聞的影響，今年1到2月中國遊客赴泰旅遊人次比去年同期下降12%，2月更大幅年減45%，不過泰國政府預期中國遊客5月將會回流。

每年年初因為適逢農曆春節假期，是中國、香港、馬來西亞和台灣旅客造訪泰國的高峰期，但今年1月初爆出中國演員王星遭拐騙到緬甸詐騙園區的事件，讓中國遊客心生疑慮，頻傳中國旅客取消旅行社或旅館的訂單，讓泰國政府極力要挽回遊客信心。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，根據觀光暨體育部公布的數據，今年1月和2月赴泰旅遊的中國遊客約100萬人次，比去年同期的118萬少了12%；2月適逢農曆春節連假，但詐騙相關新聞發酵，中國遊客從去年同期的67萬4558人次，跌到今年的37萬1542人次，大減45%。

泰國觀光局國際市場副局長帕塔拉農（Pattaraanong Na Chiangmai）分析，中國遊客對泰國旅遊的擔憂是其中一個原因，航空公司減少從中國二線城市飛往泰國的航班也是一個原因。

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帕塔拉農表示，根據泰國觀光局在中國5個辦公室的觀察，中國人對泰國旅遊的擔憂正在改善中，如果沒有再發生無法預期的事件，中國5月有勞動節連假，預期屆時中國遊客會回流。

不過帕塔拉農也指出，泰國旅遊業必須面對中國經濟成長遲緩這個事實，這不會影響中高收入的遊客，例如他們觀察到許多自由行的中國遊客入住普吉島的高檔飯店，但是對預算有限的民眾來說，可能就會選擇留在中國。（編輯：韋樞）1140311