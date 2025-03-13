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賴總統：因應中國滲透與間諜威脅 恢復軍事審判制度
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與愛爾蘭總理白宮見面 川普抱怨巨大貿易逆差

2025/3/13 13:46
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普今天批評愛爾蘭利用低稅率將美國企業吸引走，但他也矢言與愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）合作，以解決他口中兩國之間存在的「巨大貿易逆差」。

路透社報導，川普在白宮橢圓形辦公室與馬丁會面，兩人晚間再度碰面。馬丁在提前舉行的聖派屈克節（St. Patrick's Day）活動中贈送川普一盆三葉草植栽。兩人也出席了國會大廈的年度午餐活動。

川普在橢圓形辦公室裡與馬丁並坐，他表示，他「當然」會對歐洲聯盟今天宣布的報復性關稅作出回應，還說會自4月2日對汽車和其他商品開徵對等關稅。愛爾蘭是歐盟成員國之一。

隨著川普為重振美國製造業而對輸美鋼鋁開徵關稅，歐盟也對價值280億美元的美國商品課徵報復性關稅。美方接下來將採取何種應對措施，白宮官員並未透露細節。

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川普談到計畫中的對等關稅時表示：「他們向我們收取什麼費用，我們就向他們收取什麼費用。」他說：「如果他們收我們25%、20%、10%、2%或是200%的稅率，那麼我們就會按照這稅率向他們課稅。」

川普表示，愛爾蘭利用低稅率，將美國製藥公司和其他公司吸引走。他告訴馬丁，雖然他尊重這種決定，但他認為美國領導者應該採取行動以阻止產業外移。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140313

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