川普政府第2波瘦身計畫提交期限將屆 數萬人料受影響

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）今天是美國聯邦政府機構提交第2波大規模裁員和預算削減計畫的最後期限。在首波計畫大砍逾10萬名聯邦雇員後，總統川普的聯邦政府瘦身計畫規模可能變得更加明朗。

路透報導，從財政部到司法部等機構都必須在期限前向白宮和人事管理局（Office of Personnel Management）提交預算削減計畫，預計這一波將裁減數以萬計聯邦雇員。

截至目前，在美國政府效率部（DOGE）監督下，已完成230萬聯邦文職人員中裁員逾10萬人、凍結美國對外援助，以及取消數千項計畫與合約。

工會和其他組織對此提起數十起訴訟，質疑這些措施的合法性，其中有些案例取得成功，有些則以失敗告終。

美國民眾普遍支持聯邦政府瘦身計畫。截至昨天的路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，59%受訪者支持這項目標。

但多數民眾都對川普的做法表示擔憂，同樣有59%受訪者反對解僱數以萬計聯邦工作人員的舉措。

川普於2月11日簽署行政命令，指示各政府部會「迅速做好啟動大規模裁員的準備」。

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部分機構已公布在第2階段計畫將裁掉多少員工，其中退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）計劃裁員8萬餘人。

美國教育部11日也表示，將裁掉4000名員工中的近半數人力；美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）也計劃裁員1000多人。（譯者：施施/核稿：洪啓原）1140313