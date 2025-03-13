加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

防俄羅斯入侵 波蘭總統籲美國在波蘭境內部署核武

2025/3/13 21:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華沙13日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，波蘭總統杜達呼籲美國在波蘭境內部署核武作為震懾手段，以遏止日後俄羅斯的可能入侵。

報導說，杜達（Andrzej Duda）還告訴金融時報，他近期曾與美國總統川普任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）討論這個提議。

波蘭先前曾表示，該國將準備依核共享計畫代管美國的武器，對於法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）所提，法國核武保護傘可擴及至歐洲盟邦的構想，波蘭決策者近期也表達意願。

google news透過 Google News追蹤中央社

杜達受訪表示：「北大西洋公約組織（NATO）自1999年東擴，因此26年後，北約的基礎設施也該向東移，對我而言這是理所當然的。」並說如果那些武器已經在波蘭境內，波蘭將更加安全。

俄羅斯3年前入侵鄰國烏克蘭震驚波蘭，華沙當局如今提高國防開支占國內生產毛額（GDP）的比例，高於美國在內的其他北約成員國。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1140313

#北約
#法國
#金融時報
#北大西洋公約組織
#杜達
#杜達
#波蘭
#英國
杜達
波蘭反對派指責歐盟干涉總統選舉川普澤倫斯基互轟 波蘭總統籲保持冷靜與建設性合作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：