防俄羅斯入侵 波蘭總統籲美國在波蘭境內部署核武

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（中央社華沙13日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，波蘭總統杜達呼籲美國在波蘭境內部署核武作為震懾手段，以遏止日後俄羅斯的可能入侵。

報導說，杜達（Andrzej Duda）還告訴金融時報，他近期曾與美國總統川普任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）討論這個提議。

波蘭先前曾表示，該國將準備依核共享計畫代管美國的武器，對於法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）所提，法國核武保護傘可擴及至歐洲盟邦的構想，波蘭決策者近期也表達意願。

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杜達受訪表示：「北大西洋公約組織（NATO）自1999年東擴，因此26年後，北約的基礎設施也該向東移，對我而言這是理所當然的。」並說如果那些武器已經在波蘭境內，波蘭將更加安全。

俄羅斯3年前入侵鄰國烏克蘭震驚波蘭，華沙當局如今提高國防開支占國內生產毛額（GDP）的比例，高於美國在內的其他北約成員國。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1140313