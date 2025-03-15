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立陶宛國防產業自主化 打造無人機等軍工產業群

2025/3/15 18:01
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（中央社記者游堯茹維爾紐斯15日專電）面對區域安全局勢惡化，立陶宛正加快提升國防能力。立陶宛國防部長薩卡利埃內14日宣布，政府計劃建立彈藥與爆炸物、無人機與反無人機、關鍵軍事裝備等3個國防產業群，並設立新的創業投資基金以支持國防產業。

根據立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）14日在新聞發布會上表示，立陶宛將依循「能在本地生產的，就留在本地」的原則，建立3個國防產業群，包括彈藥與爆炸物、無人機與反無人機，以及關鍵軍事裝備的生產與維修。

薩卡利埃內指出，政府的目標是在立陶宛建立一條整合的供應鏈，以供應立陶宛武裝部隊及盟國所需的關鍵大、中口徑彈藥、地雷和其他爆炸物。她補充，立陶宛至少需要8萬5000枚反坦克地雷，政府已為此預留5000萬歐元（約新台幣18億元）預算。

俄烏戰爭爆發以來，立陶宛國內無人機產業迅速發展，目前已有多家無人機製造商。薩卡利埃內強調，政府將全力推動關鍵組件與技術的本地研發與生產，以提升國內無人機產業的自主能力。

在關鍵軍事裝備的生產與維修方面，薩卡利埃內表示，立陶宛具備提供支援的能力，並已與波蘭討論在特定領域展開合作。

她承諾，政府將透過國家訂單支持本土企業，並計劃在春季議會會期內推動相關法案，以建立國防產業的綠色通道。

此外，立陶宛計劃投入1000萬歐元（約新台幣3.6億元）設立基金，以扶植國防新創企業，並籌建新的創業投資基金，未來還將追加2000萬歐元投資，進一步推動國防科技創新。

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薩卡利埃內補充，政府已制定明確模式，以推動創新技術整合至國防體系。她表示如有必要，國防部將開放軍事訓練區，供軍工企業進行產品測試。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）先前指出，儘管不是迫在眉睫，但俄羅斯軍事侵略立陶宛的可能性依然存在，因此必須投入更多資源強化國防。立陶宛國防委員會今年初決議，在未來5年期間，將國防支出增加至國內生產毛額（GDP）的5.5%，相當於額外投入120至130億歐元。（編輯：韋樞）1140315

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