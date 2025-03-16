法國人憂俄國威脅 民調：過半受訪者贊成恢復徵兵制

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（中央社記者曾婷瑄巴黎16日專電）在跨大西洋同盟搖搖欲墜、俄國威脅加大之際，調查顯示，逾8成法國受訪者贊成強化兵役，過半數支持恢服義務徵兵制。但法國總統馬克宏昨天表示，重回義務役「不切實際」。馬克宏近期因應對俄國威脅，民調支持度上升。

在美國可能撤銷安全保證，及俄烏戰爭已持續3年的背景下，數個歐洲國家已開始討論是否強化兵役徵召與增強軍備來提升防禦，以因應俄國帝國主義威脅。

根據益普索（Ipsos）與法國工程學院（CESI）15日公布的民調，面對日益升高的國際緊張局勢，有高達86%受訪法國民眾表示贊成恢復兵役，甚至贊成恢復徵兵制。

這份巴黎人報（Le Parisien）刊登的民調顯示，絕大多數（86%）法國受訪者對恢復全國義務或非義務兵役徵召持正面看法，甚至贊成恢復義務役的也過半數（53%）。

當被問及「您是否贊成法國恢復兵役」時，32%受訪者支持男女一律適用義務兵制，21%支持男性恢復義務兵役，僅14%受訪者表示完全反對恢復義務兵役。

「法蘭西西部報」（Ouest-France）近日公布的另一項民調也顯示類似結果，高達61%法國受訪者表示「贊成恢復某種形式的義務兵役」。

然而，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天接受巴黎人報等數家媒體採訪時直言，恢復義務徵兵制是「不切實際的」。

他說：「我們沒有多餘基地，沒有多餘後勤，而且從我們走向以真正作戰為重點的軍隊專業化那一刻起，重新讓他們去訓練80萬年輕人絕不是一個可行或現實的計畫。」據報導，訓練80萬年輕人的經費等同購買80架飆風戰機（Rafale）。

法國強制性義務兵役制度於1996年廢除，目前只有替代役和志願役制度。法國戰力也仰賴不可小覷的外籍兵團。

此外，馬克宏推動的「通用國民服役計畫」（Service National Universel, SNU）2019年上路，這項新制非傳統兵役，歡迎16至18歲的男女青年自願參加約1個月的國民服務，內容包括公民教育、國防意識、社會服務與軍事相關基礎訓練等。

不過，馬克宏也在同一場訪問中表示，近週將「大幅整頓」通用國民服役計畫，「讓其更符合國家需求與優先要務」。他之前也提過，考慮「動員」志願青年，以「強化軍隊」。

俄羅斯威脅逼近，哈芬登郵報（HuffPost）11日公布一份委由民調機構「輿觀」（YouGov）在法、德、西、義、英5國進行的跨國民調。

歐洲民眾同樣都很擔心俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）對歐洲的威脅，占比分別為義大利人74%、法國人80%、西班牙人87%、德國人76%。最憂心的為英國人，為89%。

若簽訂和平協議，俄國是否仍會在未來10年間再度攻擊烏克蘭？對此65%英國受訪者認為會。而西班牙、德國、法國受訪者中，只有22%認為俄羅斯會真正願意放下武器。

馬克宏近期活躍國際舞台，試圖在美國總統川普（Donald Trump）「近俄遠烏」時與英國聯手，給予烏國支援，並多次呼籲歐洲團結、強化防禦，努力展現堅定形象。而作為一直以來「歐洲戰略自主」論述倡導者，他在國內的支持度也有所提升。

根據費加洛報（Le Figaro）13日公布、由民調公司Odoxa進行的民調，58%受訪者認為馬克宏正確評估俄羅斯所帶來的威脅；30%認為他誇大威脅；11%認為他低估了。

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根據益普索昨天公布的另一項民調，馬克宏支持度顯著上升。星期日論壇報（La Tribune Dimanche）指出，馬克宏近期表現讓他支持度上升5個百分點，來到27%。

迴聲報（Les Echos）13日公布的民調更指出，馬克宏近日信任程度大幅增加6個百分點，27%法國民眾相信他有效應對國家遭遇的問題，更是他2017年上任以來最大一次增幅。（編輯：田瑞華）1140316