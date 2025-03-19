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關稅風險逼近 越南承諾盡快推進川普集團在越開發案

2025/3/19 07:56
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（中央社記者陳家倫河內19日專電）美國關稅報復風險逼近之際，越南總理范明正18日在河內會見川普集團越南專案總經理鮑曼時承諾，越南將確保川普集團在越南的飯店、高爾夫球場開發案盡快推進、確保各方利益。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，越南京北都市發展總公司（KBC）去年10月8日表示，川普集團（Trump Organization）將透過與KBC旗下的興安飯店服務股份公司的合作協議，在越南開發飯店與高爾夫球場。

越南政府資訊臉書專頁18日晚間發文表示，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）18日下午在河內市的越南政府總部，會見川普集團在越南的專案總經理鮑曼（Charles James Boyd Bowman）。

越南政府資訊臉書專頁發文提到，這項飯店、高爾夫球場開發案選址越南興安省（Hung Yen），將提供符合川普集團最高標準的服務，總投資約15億美元（約新台幣494億元）。

范明正與鮑曼會談時說，越南相關部門將全面檢視，以確保這項開發案能夠在符合越南相關法律規定下盡快推進、確保各方利益。

他希望川普集團將越南當成經營據點，研究將投資與經營擴大至越南其他地方，特別是越南正優先發展的領域。此外，他還鼓勵川普集團加強與越南企業的合作，幫助越南企業加入川普集團的全球供應鏈與生態系統。

范明正還建議川普集團在促進兩國高層互訪方面做出貢獻，美國政府應制定符合兩國關係、越南國情及國際局勢的政策，繼續朝著承認越南市場經濟地位、為越南進口美國高科技設備創造條件的方向前進。

鮑曼表示，目前正與相關機構密切合作，力求及早推動開發案，希望能在2年內完工，為2027年在越南召開的亞太經濟合作會議（APEC）提供服務。

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鮑曼還透露，川普集團正在研究越南的其他投資機會，並為促成川普集團高層訪問越南及推進美越兩國關係發展做出貢獻，同時向全球及美國政府展現越南的「高品質形象」。

美國總統川普（Donald Trump）今年1月上任後在全球發起關稅戰，越南對美貿易順差排名第三，屢被外界認為難逃美國關稅大棒。然而不同於中國、墨西哥這前2大對美貿易順差國的處境，越南迄今仍未被美國單獨點名。（編輯：張芷瑄）1140319

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