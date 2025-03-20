抗議汽車強制險 瓜地馬拉民眾封鎖癱瘓首都交通

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市19日專電）瓜地馬拉政府日前宣布，所有車輛必須投保第三方責任險，以遏止不斷飆升的車禍事故。規定引起部分民眾和駕駛不滿，連續兩日封鎖市區主要幹道抗議，造成首都瓜地馬拉市區交通癱瘓，市政停擺。

根據瓜地馬拉內政部統計，2023年發生超過5800起車禍，造成至少1600人死亡，2024年更有近1800人車禍死亡。而今年更是一天就有7人因為車禍喪生。不遵守交通規則，超速、酒後，甚至吸毒駕駛是肇事的主要原因。內政部更指出，因車禍事故死亡人數25%是行人，另外49%是摩托車騎士。

瓜地馬拉政府在本周一宣布所有車輛，包括機車、汽車、客運及貨車在45天期限內，必須強制購買第三方責任保險，以保護交通事故中受傷或死亡的受害者得到應有賠償，否則最高會被處以4000瓜幣（約新台幣1萬6千元）的高額罰鍰。但此舉引發民眾和駕駛群起抗議，從18日下午開始，在市區周邊各主要幹道，以石塊、立牌等障礙物設置路障，故意將車輛熄火橫放在馬路上，甚至焚燒物品阻擋交通。

首都瓜地馬拉市（Guatemala City）因此交通癱瘓，甚至通往機場的主要幹道也因為封路抗議導致無法通行，許多出國的民眾只能拉著行李徒步數公里前往機場，場面混亂，但警方束手無策。此外，一般民眾生活作息交通，以及物流貨運大受影響，市區許多學校宣布停課，連醫院也暫停門診服務。

瓜國媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，對於強制投保第三責任險引發的抗議，凸顯人民對政府的不信任。報導指出，反對派議員已經向瓜國憲法法庭提出訴願，認為政府規定侵害民眾權益和行動自由。也有議員批評，這項規定是政府圖利金融保險業，因為根據估算，全國每年將因此支付保險業者，超過10億美元的保費。

「自由新聞報」分析，強制投保第三方責任險的規定，並沒有事先完整規劃以及宣導。尤其現今通貨膨脹物價上漲，各項基本民生需求價格調升，民眾經濟負擔更為加重。再加上瓜地馬拉「連一條像樣的馬路都沒有」，交通根本問題不解決，政府只會把責任推給人民。

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雖然引爆各方不滿，但瓜國內政部態度仍然相當強硬。瓜地馬拉內政部長希梅尼茲（Francisco Jimenez）公開指控黑幫幕後控制非法計程車駕駛，在各處進行封鎖、抗議製造混亂。他強調根據政府調查顯示，有60%到70%的民眾支持強制第三方責任險。

內政部19日已經和抗議團體和各方代表展開對話，但是在社群媒體上，民眾呼籲更多人走上街頭表達不滿。另外運輸業者也宣布，將在首都發起大規模的公車車隊抗議行動，要求總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）收回該政策，否則將發動更大規模的示威抗議。（編輯：陳承功）1140320