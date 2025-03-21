加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

印尼東部火山爆發 峇里島多個航班取消或延遲

2025/3/21 11:58（3/21 13:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
由於印尼東部火山爆發，度假勝地峇里島多個國際航班被取消或延遲。（中央社檔案照片）
由於印尼東部火山爆發，度假勝地峇里島多個國際航班被取消或延遲。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雅加達21日綜合外電報導）印尼機場官員今天說，至少7架從度假勝地峇里島起飛的國際班機被取消，因為印尼東部火山爆發，將黑色火山灰往空中噴發8公里之遠。

法新社報導，印尼當局表示，海拔1703公尺的勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）位於佛羅雷斯島（Flores），昨晚爆發11分鐘又9秒，火山警戒已提升至最高等級。

峇里島恩古拉萊國際機場（Ngurah Rai International Airport）發言人安達迪納（Andadina Dyah）透過聲明說，截至今天上午9時45分，「7個國際航班被取消，其中6個是飛往澳洲的捷星航空（Jetstar）班機，一個是飛往吉隆坡的亞洲航空（Air Asia）班機」。

聲明提到，另有多個國內和飛往泰國、新加坡和澳洲的國際航班延遲。

google news透過 Google News追蹤中央社

火山昨晚11時開始爆發，印尼火山機構在聲明中表示，灰黑間雜的火山灰柱密度非常高。

鄰近村莊尚未傳出災損，但火山機構警告居民，由於大雨，須慎防火山泥流。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1140321

#印尼
#峇里島
#泰國
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：