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白宮重申4/2公布「高額」對等關稅措施

2025/3/21 15:47（3/21 16:25 更新）
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美國白宮今天矢言將於4月2日課徵「高額關稅」，當天總統川普將公布對等關稅措施。圖為白宮外觀。（中央社檔案照片）
美國白宮今天矢言將於4月2日課徵「高額關稅」，當天總統川普將公布對等關稅措施。圖為白宮外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國白宮今天矢言將於4月2日課徵「高額關稅」，當天總統川普將公布對等關稅措施，此舉將大幅升級他發動的貿易戰。

法新社報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前說，華府將給其他國家一個數字，這個數字將反映他們的關稅與其他貿易障礙。

貝森特的說法暗示部分關稅可能延緩課徵，不過白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）告訴記者，川普（Donald Trump）已經「把4月2日要做什麼講得很清楚了…關於對等貿易，當天將有重磅宣布」。

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她說：「同時總統將強調不公平貿易措施，坦白說，世界各國就是用這樣的方式占盡美國便宜…高額關稅即將生效。」

川普已矢言自4月2日起對美國的盟友和競爭對手課徵對等關稅，不過這項方案的具體細節尚未公布。（譯者：曹宇帆/核稿：曾依璇）1140321

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