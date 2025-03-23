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以色列1天內2度襲黎巴嫩 至少8人喪命

2025/3/23 06:09
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（中央社貝魯特22日綜合外電報導）以色列今天以遭到黎巴嫩政治與軍事組織真主黨跨境火箭襲擊為由，對黎國先後發動兩波攻勢，造成當地至少8人死亡。真主黨則否認跟稍早的跨境火箭襲擊有關。

法新社報導，以色列國防部表示，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與國防部長卡茲（Israel Katz）下令，「針對位於黎巴嫩的數十個真主黨（Hezbollah）目標展開第2波攻擊」。這是以黎兩國自去年11月27日停火以來最大規模行動升級。

以色列軍方指出，第2波攻擊是為「回應以色列遭到火箭襲擊，也是延續今天上午第1波（對黎巴嫩南部）的攻擊」。

黎巴嫩官媒國家通訊社（NNA）報導，黎國南部城鎮圖藍（Touline）白天遭以色列攻擊，5人因此喪命，其中包含1名女孩。

國家通訊社稍後提到，以色列攻擊泰爾市（Tyre）導致3人喪生、多人受傷。泰爾市是以方打擊黎巴嫩南部與東部的第2波攻勢目標。

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一名安全部門消息人士告訴法新社，一位真主黨官員是以色列襲擊泰爾市的目標，但並未證實此人是否已被擊斃。

協助斡旋以黎停火的法國譴責火箭襲擊行動，也敦促以色列展現「克制」。約旦則呼籲國際社會立即採取行動，「阻止以色列侵略黎巴嫩」。（譯者：洪培英）1140323

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