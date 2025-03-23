李光耀逝世10週年 總理：新加坡應團結一致共創未來

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻新加坡23日專電）今天是新加坡建國總理李光耀逝世10週年，當地組織舉辦藝術展覽等追思活動。總理黃循財表示，今天的新加坡，正是李光耀的願景，新加坡應團結一致，共創美好的未來，不負李光耀奠定的基礎。

新加坡建國總理李光耀於2015年3月23日病逝，享壽91歲。丹戎巴葛-中峇魯基層組織本週末舉辦藝術展。教育部長陳振聲、總理公署部長兼財政部及國家發展部第二部長英蘭妮（Indranee Rajah）等人也出席追思活動。中央社記者今天走訪丹戎巴葛社區一帶，一名80歲的新加坡民眾王先生過去從事貿易工作，他告訴記者，世界局勢牽動著各地的經貿往來，在當時不穩定的時代，感念李光耀的領導。

李光耀自1955年贏得立法議會選舉後就成為丹戎巴葛（Tanjong Pagar）區議員。1959年新加坡自治邦成立，李光耀出任自治邦總理，1965年新加坡從馬來西亞聯邦中獨立出來，李光耀擔任首任總理，推動獅城經濟發展、搖身成國際大都會。而李光耀與台灣關係密切，過去曾多次訪台，與前總統蔣經國有深厚交情。

這位東南亞強人所建立起來的領導風格，已成為新加坡政治一大特色。然而，隨著時代改變，當代新加坡人追求更多空間，希望政府多回應人民的需求。

透過 Google News 追蹤中央社

現任總理黃循財今天在臉書發文表示，近日雨天令人想起10年前的3月，當時新加坡在陰天下送別李光耀，「今天的新加坡，正是李光耀的願景，一個乾淨、綠意盎然、充滿活力的城市國家」；他說，新加坡應團結一致，共創美好的未來，不負李光耀奠定的基礎。

新加坡總理須為國會議員且由國會多數黨領袖擔任。黃循財目前擔任執政黨人民行動黨（PAP）秘書長。隨著大選將至，政治人物近日持續走訪社區與選民互動。人民行動黨在選舉中幾乎可預料將占優勢，如同新加坡自1965年獨立以來每場選舉的結果。而黨的得票率將成為評估黃循財支持度的指標。（編輯：陳承功）1140323

新加坡建國總理李光耀逝世10週年，當地組織舉辦藝術展等追思活動，吸引民眾造訪。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年3月23日