京都調高住宿稅上限每晚2100元 明年3月上路

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（中央社記者戴雅真東京25日專電）日本京都市議會今天全體會議通過條例修正案，將上調酒店和旅館旅客徵收的住宿稅上限，從現今最高每人每晚1000日圓，提高至每人每晚1萬日圓（約新台幣2100元），成為全日本最高的住宿稅制。

新稅制的實施日期將在日後正式確定，不過京都市政府先前表示，預計從2026年3月1日起開始適用。

京都市從2018年10月開始，為了促進觀光發展，根據每人每晚的住宿費用，對所有住在京都市內付費設施的旅客徵收「住宿稅」，包括酒店、日式旅館等。住宿費用每晚2萬日圓以下，每人每晚徵收200日圓；2萬至5萬日圓徵收500日圓；5萬日圓以上則徵收1000日圓。

調整後的新方案將目前的3級稅額細分為5級，住宿費用低於6000日圓，每人每晚徵收200日圓；6000日圓以上、未滿2萬日圓，徵收400日圓；2萬日圓以上、未滿5萬日圓，徵收1000日圓；5萬日圓以上、未滿10萬日圓，徵收4000日圓；10萬日圓以上則徵收1萬日圓，相當於目前住宿稅的10倍。

時事通信社報導，根據日本總務省，這是全日本採用定額制住宿稅的自治體當中，金額最高的稅制，獲得總務大臣同意後，計劃於2026年3月開始實施。

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根據京都市政府推估，稅額上調後，住宿稅的稅入預料將超過2023年度創下的史上紀錄，從52億日圓增至約126億日圓，逾目前的2倍以上。這些稅收將用於解決觀光帶來的交通擁塞、垃圾等相關問題，以及用於道路等基礎設施，以改善市民的生活品質。

京都市長松井孝治先前表示，「由於豪華酒店顯著增加，每晚住宿費用10萬日圓以上變得十分普遍，這是考慮到負擔能力做出的調整。即使短期內因為住宿稅提高，可能會帶來負面影響，但從中長期來看，這能提升京都作為『文化都市』的價值，為京都的發展創造更多空間。」（編輯：韋樞）1140325